“جسر الملك فهد” يُعلن تحديث الإجراءات المتبعة لمغادرة المملكة والقدوم إليها

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم (الأحد)، تحديث الإجراءات المتبعة لمغادرة المملكة والقدوم إليها، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ”كورونا”.
وأوضحت أنه يُشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة تلقي 3 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، ويُعفى من لم يمض أكثر من 3 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية، كما يُستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”، مبينةً أنه يُشترط وجود تأمين طبي معتمد يُغطي مخاطر كورونا لمن هم دون 12 عاماً.
وأشارت إلى أنه تم إلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص “pcr” معتمد أو لفحص المستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل الدخول إلى المملكة، وكذلك إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي على القادمين إلى المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه يُشترط على حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها خلال فترة البقاء في المملكة وجود تأمين طبي لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بـ”كورونا”.