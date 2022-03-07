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جديد المحليات > خلال شهر.. “التجارة” تخالف 12 متجراً إلكترونياً لعدم التزامها بتنفيذ طلبات المستهلكين
07/03/2022   10:03 ص

خلال شهر.. “التجارة” تخالف 12 متجراً إلكترونياً لعدم التزامها بتنفيذ طلبات المستهلكين

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خالفت وزارة التجارة خلال شهر فبراير 12 متجرا إلكترونيا بغرامات مالية، مع إلزامها بإعادة المبالغ التي دفعها المستهلكون، وذلك لارتكابها مخالفات لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت 418 بلاغاً ضد تلك المتاجر تفيد بعدم التزامها بتنفيذ طلبات المستهلكين بفسخ العقد بسبب التأخر في تسليم المنتجات التي طلبها المستهلكون عن الموعد المتفق عليه، وكذلك عدم إبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبة في تسليم المنتجات، وعدم توفير فواتير للمستهلك بعد إبرام العقد.

وأضافت أن المتاجر التي شملتها المخالفات هي متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والأثاث، والمواد الغذائية، والأدوية ومستحضرات التجميل، والمجوهرات، مبينةً أنه تمت إحالة هذه المخالفات إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.

خلال شهر.. “التجارة” تخالف 12 متجراً إلكترونياً لعدم التزامها بتنفيذ طلبات المستهلكين

جديد المحليات
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