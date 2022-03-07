في رسالة لأبطال “الصحة”.. الجلاجل: كنتم خط المواجهة الأول مع الفيروس وبجهودكم شارفنا على انتهاء الجائحة

بعث وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم (الأحد)، برسالة شكر لمنسوبي القطاع الصحي في كافة المواقع.
ووجه حديثه لأبطال الصحة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وعيادات تطمن ومراكز تأكد ومراكز اللقاح، مؤكدًا أنهم كانوا بمثابة خط المواجهة الأول مع جائحة كورونا، وتصدوا بشجاعة لحماية مجتمعهم.
وأضاف أن المملكة باتت اليوم على مشارف انتهاء جائحة كورونا بفضل مجهوداتهم، موجهًا الشكر لهم على ما بذلوه من جهود منذ بداية الجائحة. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مساء أمس (السبت)، رفع الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ بداية جائحة كورونا، كخطوة رئيسية نحو انتهاء جائحة كورونا.