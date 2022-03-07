طقس اليوم.. انخفاض للحرارة بالمناطق الشمالية واستمرار الغبار والأتربة بمعظم المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية والرياض، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.
وأوضح أنه يتوقع كذلك سماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 14- 40 كم/ ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية تصل إلى 20- 45 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.