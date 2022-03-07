“الطيران المدني”: استمرار اشتراط الجرعة الثالثة ووثيقة تأمين ضد “كورونا” لسفر المواطنين للخارج

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أن المواطنين الراغبين في السفر خارج المملكة ما زال يتوجب عليهم الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، من أجل السماح لهم بالسفر للخارج.
وأوضحت الهيئة أن الحصول على الجرعة التنشيطية يكون لمَن مضى على تلقيه 3 أشهر من وقت تلقيه الجرعة الثانية، مضيفة أنه يستثنى من ذلك الفئات العمرية الأقل من 16 عاماً أو الفئات المستثناة وفقاً لما يظهر في تطبيق توكلنا.
وأضافت أن المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً يجب عليهم الحصول على وثيقة تأمين للسفر تغطي مخاطر فيروس كورونا، قبل السفر خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت أول أمس (السبت) رفع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنها إلغاء الحجر المنزلي والحجر المؤسسي وإلغاء اشتراط استخراج فحص (PCR) للقادمين من خارج البلاد.