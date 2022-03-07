أبرزها “آيفون SE”.. “أبل” تزيح الستار عن أجهزة جديدة في حدث مرتقب غدًا

تستعد شركة “أبل” حاليا لإطلاق أول حدث منتظر لها لهذا العام، وهو حدث “Peek Performance” الذي ستنظمه، يوم غد (الثلاثاء)، في متنزه “أبل” بكاليفورنيا الأمريكية، وستكشف من خلاله عن عدد من أجهزتها الحديثة.
ويعد هاتف “آيفون SE” أحد الأجهزة المتوقع إزاحة الستار عنها يوم غد، ووفقا لـصحيفة “إكسبريس ديلي” فإن الأجهزة المتوقع أن تكشف عنها “أبل” يوم غد تتمثل في التالي:
هاتف “آيفون SE” بطراز جديد
يرجح المهتمون بالشأن التقني أن “أبل” ستكشف عن طراز جديد من هذا الهاتف يوم غد، وسيكون الهاتف الجديد له نفس تصميم سابقه، والذي أعاد إحياء الهيكل المستخدم لجهاز iPhone 8. وهذا يعني أن الجهاز الجديد سيحتوي على ماسح ضوئي لبصمة الإصبع Touch ID مدمج، وسيدعم الطراز الجديد خدمة 5G، بجانب احتوائه على معالج أسرع وأكثر كفاءة.
أجهزة “ماك برو” بمعالج ” Apple Silicon “
بدأت شركة “أبل” في الانتقال من معالجات Intel إلى Apple Silicon في أجهزة كمبيوتر “ماك برو”، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن هذه الأجهزة بمعالجها المطور يوم غد، وتتميز معالجات Apple Silicon بكونها تجعل الجهاز أسرع وأكثر كفاءة في الأداء. وفق “أخبار 24”.
الجيل الخامس الجديد من iPad Air
يتوقع أيضا أن يشهد حدث “أبل” الكشف عن الجيل الخامس الجديد من iPad Air، وسيتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح “A15-” التي تعد أسرع معالج في السلسلة “A-“، وسيدعم النسخة الخلوية منه تنزيلات الهاتف المحمول 5G.
كما يتوقع أن الشركة قامت بمضاعفة نظام مكبرات الصوت المزدوجة في الجيل الجديد من iPad Air إلى أربعة مكبرات صوت، فضلا عن ميزة Center Stage، وهي ميزة تستخدم كاميرا iPad Pro الجديدة فائقة الدقة للتركيز علي المستخدم حتى عندما يتحرك أثناء مكالمات الفيديو.
الجدير بالذكر أن شركة “أبل” لم تعلن بشكل رسمي عن أسماء الأجهزة التي ستكشف عنها يوم غد في حدث “Peek Performance”، إلا أن خبراء التقنية يؤكدون أن الأجهزة الجديدة ستكون أكثر كفاءة وسرعة.