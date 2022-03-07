أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم (الإثنين)، تجاوز عدد زوار موسم الرياض أكثر من 13 مليون زائر، حتى الآن.
وحقق موسم الرياض عددا من الأرقام غير مسبوقة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تضمنت تسجيل 100 أغنية مسجلة بتقنية الهولوغرام، وعرض أكبر مجسم لسيارة فورمولا 1 من قطع الليغو، عبر استخدام نصف مليون مكعب ليغو، حيث استغرقت عملية البناء نحو أسبوع فقط.
وسجلت “الزحليقة” العملاقة في بوليفارد رياض سيتي رقمين قياسيين في الموسوعة العالمية؛ حيث إنها الأطول عالميًّا، إضافةً إلى كونها صاحبة المسارات الأكثر من نوعها في مجال الألعاب. وفق “أخبار 24”.
ويصل ارتفاع الزحليقة العملاقة عند أعلى نقطة إلى أكثر من 22 مترًا، ويقدر طولها بنحو 117 مترًا، وعرضها أكثر من 56 مترًا، في حين يصل عدد مساراتها إلى 24 مسارًا، وتتنوع المسارات بحسب تصميمها.
يشار إلى أن موسم الرياض نجح في توفير أكثر من 120 ألف وظيفة، من بينها 37 ألف وظيفة مباشرة و85 ألفًا أخرى غير مباشرة.