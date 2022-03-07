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جديد المحليات > مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات والحالات الحرجة وتواصل ارتفاع حالات الشفاء
07/03/2022   1:46 م

مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات والحالات الحرجة وتواصل ارتفاع حالات الشفاء

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سجلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) انخفاضاً جديدًا، حيث سجلت 279 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض قدره 38 حالة عن يوم أمس، لتواصل منحناها التنازلي الذي بدأته في 19 يناير 2022.

كما تواصل حالات التعافي الارتفاع، مسجلة 645 حالة، ليرتفع إجماليها إلى 728189، من أصل 747715 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة.

وانخفضت الحالات الحرجة بمقدار 12 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجماليها 410 حالات، والأمر نفسه بالنسبة لحالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9009.

 حالات كورونا في المملكة اليوم الاثنين

وفق “أخبار 24”.

مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات والحالات الحرجة وتواصل ارتفاع حالات الشفاء

جديد المحليات
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