سهم “أرامكو” يواصل تسجيل أعلى مستوياته منذ الإدراج.. والقيمة السوقية للشركة تتجاوز 9 تريليونات

واصل سهم “أرامكو السعودية” تسجيل أعلى مستوياته منذ الإدراج، ليُتداول في جلسة اليوم (الإثنين) عند 46 ريالاً، مع صعود أسعار النفط لأكثر من 139 دولاراً للبرميل.
ويُتداول سهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، خلال جلسة اليوم، على ارتفاع بنسبة 3%، وسط تداولات بلغت نحو 8 ملايين سهم حتى الآن.
وبارتفاع اليوم تصل القيمة السوقية لأرامكو إلى نحو 9.2 تريليون ريال، بما يعادل 2.45 تريليون دولار.
جدير بالذكر أن أسعار النفط قد سجلت ارتفاعاً قياسياً اليوم، حيث تجاوز خام برنت حاجز 139 دولارا للبرميل، قبل أن يقلص مكاسبه لأدنى من 130 دولارا للبرميل، وسط تأكيد مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تناقش حظر واردات النفط الروسي. وفق “أخبار 24”.