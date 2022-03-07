“الإنذار المبكر”: تنبيهات بموجة غبار مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق تستمر حتى الـ5 مساءً

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الإثنين)، تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من مناطق المملكة، وعوالق ترابية في أخرى.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والرياض، ونجران، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.
وأبان أن أجزاء من منطقتي القصيم وعسير، ستشهد عوالق ترابية، يصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً. وفق “أخبار 24”.