نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الإنذار المبكر”: تنبيهات بموجة غبار مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق تستمر حتى الـ5 مساءً
07/03/2022   1:46 م

“الإنذار المبكر”: تنبيهات بموجة غبار مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق تستمر حتى الـ5 مساءً

+ = -
794

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الإثنين)، تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من مناطق المملكة، وعوالق ترابية في أخرى.

وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والرياض، ونجران، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.

وأبان أن أجزاء من منطقتي القصيم وعسير، ستشهد عوالق ترابية، يصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً. وفق “أخبار 24”.

“الإنذار المبكر”: تنبيهات بموجة غبار مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق تستمر حتى الـ5 مساءً

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885201626.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.