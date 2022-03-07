“إنفاذ” يقيم 9 مزادات لاستعراض 61 عقارًا في عدد من مناطق المملكة

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 9 مزادات علنية، تقام على عقارات ومنقولات في 9 مدن ومحافظات بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 7-16 مارس 2022م.
وأوضح المركز أن المزادات تعرض 61 أصلًا من العقارات تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، وعمائر، وأراضٍ زراعية، إضافة إلى الفلل والوحدات السكنية، مبيناً أن المزادات تبدأ بمزاد عالية الخفجي الإلكتروني، المقام على فرصة عقارية في محافظة الخفجي، ثم مزاد الشروق الحضوري المقام على 15 عقارًا في مدينة حائل.
وأضاف أن مزاد بيادر القصيم الإلكتروني يقام على 4 عقارات في القصيم، ومزاد بيادر القصيم الحضوري الذي يقام على عقارين في بريدة، ومزاد أعالي طيبة الحضوري المقام على 7 عقارات في المدينة المنورة، ومزاد الفخامة الحضوري المقام على 4 عقارات في الرياض، ومزاد شمال المملكة الإلكتروني المقام على 12 عقارًا في كلٍ من تبوك وسكاكا ورفحاء وتيماء، ومزاد الثريا الحضوري المقام على 6 عقارات بمدينة الرياض، ومزاد رحاب المدينة الحضوري المقام على 10 عقارات بالمدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
ويُعدّ مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها.