نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تحسبًا لأي تداعيات.. اعتماد مستشفى الملك فهد بالهفوف للتعامل مع الحوادث النووية
07/03/2022   1:46 م

تحسبًا لأي تداعيات.. اعتماد مستشفى الملك فهد بالهفوف للتعامل مع الحوادث النووية

+ = -
1002

اعتمدت وزارة الصحة مستشفى الملك فهد بالهفوف ليكون مستشفى مرجعيا للاستجابة والتعامل مع الحوادث النووية والإشعاعية، وذلك ضمن مشروع تأهيل المستشفيات المرجعية للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.

وأوضح تجمع الأحساء الصحي أن الاعتماد جاء بعد تجهيز المستشفى وتوفير المتطلبات الأساسية في الأقسام المعنية، وتشكيل الفرق المختصة للاستجابة لكافة الحوادث المحتملة وتدريبهم على طرق وأساليب مواجهة كل منها.

وأكدت وزارة الصحة أن المشروع يهدف إلى تطبيق أسس ومعايير الحماية من مخاطر الإشعاع بشكل سليم ودقيق، وذلك لمواجهة الحوادث المرتبطة بالمصادر المشعة، والتي من المحتمل حدوثها ، بالإضافة لوضع خطة طوارئ شاملة للتعامل مع أي حوادث نووية أو إشعاعية، وتخفيف عواقبها على الإنسان والبيئة. وفق “أخبار 24”.

تحسبًا لأي تداعيات.. اعتماد مستشفى الملك فهد بالهفوف للتعامل مع الحوادث النووية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885201630.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.