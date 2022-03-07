بعضها للتباحث لنقل مقراتها للمملكة.. “الاستثمار” توقع 12 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية بمعرض الدفاع العالمي 2022

وقّعت وزارة الاستثمار، اليوم (الاثنين)، 12 مذكرة تفاهم خلال معرض الدفاع العالمي 2022.
وحضر التوقيع وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، حيث تم التوقيع على 12 مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع، شملت شركة “ليوناردو” ومجموعة “نافال، وشركة “LIG”، وشركة “EXPAL” وشركة CBC.
وتهدف مذكرات التفاهم إلى التباحث في مجال الاستثمار، وتطوير أنظمة التصنيع، ونقل التقنية، وتوطين قدرات الشركات، وبناء القدرات المحلية في قطاع الدفاع والطيران في المملكة، بالإضافة إلى تطوير الممكنات المطلوبة التي يمكن تسهيلها من جانب وزارة الاستثمار، والتباحث حول نقل المقرات الإقليمية لهذه الشركات إلى المملكة.
وقال الفالح، بمناسبة توقيع مذكرات التفاهم، إن الاستثمار في قطاع الدفاع يُعد أحد التوجهات الحيوية والإستراتيجية التي تقع في صميم رؤية 2030، خاصة في ظل مساعي المملكة لتوطين التقنية والعلوم العسكرية وخلق وظائف جديدة في القطاعين العام والخاص. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أشاد العوهلي بالدور الذي تقوم به وزارة الاستثمار في التعريف بالفرص الاستثمارية والترويج لها بالقطاع، مؤكدًا أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بات وجهة استثمارية واعدة.
وأشار إلى أن هذا القطاع حقق قفزات نوعية خلال فترة وجيزة، حيث ارتفعت نسبة توطين الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية من 2% في 2016 إلى 11.7% في 2021.