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جديد المحليات > “الصناعات العسكرية” تعلن عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية بقيمة إجمالية 8 مليارات ريال سعودي
07/03/2022   10:44 م

“الصناعات العسكرية” تعلن عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية بقيمة إجمالية 8 مليارات ريال سعودي

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أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم (الإثنين)، عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 8 مليارات ريال، وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي بنسخته الأولى في الرياض.

وشملت الاتفاقيات عدداً من المجالات، كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.

وكانت الهيئة قد عملت على إعادة هيكلة الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي ليصبح “برنامج المشاركة الصناعية”، والذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة. وفق “أخبار 24”.

وتتمثل أبرز مستهدفات “برنامج المشاركة الصناعية” في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.

“الصناعات العسكرية” تعلن عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية بقيمة إجمالية 8 مليارات ريال سعودي

جديد المحليات
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