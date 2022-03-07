​”الطاقة”: توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة لمشروعي “الرس” و”سعد” للطاقة الشمسية الكهروضوئية

أعلنت وزارة الطاقة إرساء توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة لمشروعي “الرَّس” و”سِعد” للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بطاقة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، لمدة 25 عاماً، وذلك بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
وأوضحت الوزارة أن التحالف الفائز بمشروع الرس في منطقة القصيم، يضم شركة أعمال المياه والطاقة الدولية “أكوا باور”، وشركة إس بي أي سي، وشركة المياه والكهرباء القابضة، مبينةً أن الطاقة الإنتاجية تبلغ 700 ميجاواط، وتكلفة شراء الكهرباء 5.62 هللة/ ك.و.س.
وأضافت أن التحالف الفائز بمشروع سعد بمحافظة رماح، يتكون من شركة جينكو باور “هونج كونج” المحدودة، وشركة جينكو باور ميدل أيست القابضة، وجينكو باور طفرة القابضة، موضحة أن الطاقة الإنتاجية تبلغ 300 ميجاواط، وتكلفة شراء الكهرباء 5.56 هللة/ك.و.س. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن المشروعين سيحققان مستهدفات رؤية 2030، وسيسهمان في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، ويدعمان إزاحة الوقود السائل في إنتاج الكهرباء، كما أنهما سيسهمان في خفض 1.75 مليون طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية، ويمدان أكثر من 180 ألف وحدة سكنية بالطاقة.