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جديد المحليات > وزير “الموارد البشرية”: استراتيجية برنامج خادم الحرمين للابتعاث تسهم في تهيئة الشباب لسوق العمل المستقبلي
07/03/2022   10:44 م

وزير “الموارد البشرية”: استراتيجية برنامج خادم الحرمين للابتعاث تسهم في تهيئة الشباب لسوق العمل المستقبلي

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أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أن استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ستسهم في تهيئة الشباب لسوق العمل المستقبلي.

وأكد الوزير أن الاستراتيجية تسهم أيضاً في رفع نسب التوطين النوعي في الوظائف عالية المهارات، داعياً لشباب وشابات الوطن بالتوفيق والنجاح.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطلق، اليوم، استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التي تمثل مرحلة جديدة للابتعاث تسهم في تعزيز تنافسية المواطنين، من خلال رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة. وفق “أخبار 24”.

وزير “الموارد البشرية”: استراتيجية برنامج خادم الحرمين للابتعاث تسهم في تهيئة الشباب لسوق العمل المستقبلي

جديد المحليات
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