الأمير خالد بن سلمان يبحث مع أمير قطر العلاقات الأخوية الوطيدة وآفاق تطويرها

بحث نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها.
جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر للأمير خالد بن سلمان، بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم بالديوان الأميري بالدوحة صباح اليوم (الإثنين).
وفي بداية المقابلة، نقل الأمير خالد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للشيخ تميم، وتمنياتهما له بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التقدم والرخاء.
من جانبه، حمّل أمير قطر، الأمير خالد بن سلمان تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق دوام الرفعة والنماء.
كما التقى الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع الإندونيسي السيد برابوو سوبيانتو، لبحث التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفق “أخبار 24”.