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جديد المحليات > “الصحة”: 4 ممارسات صحية اكتسبناها من جائحة “كورونا” يجب الالتزام بها
07/03/2022   10:43 م

“الصحة”: 4 ممارسات صحية اكتسبناها من جائحة “كورونا” يجب الالتزام بها

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قالت وزارة الصحة، إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية “وفق ما تتطلبه كل مرحلة”، ساهم في اكتساب ممارسات صحية دائمة.

وأوضحت الوزارة أن من بين هذه الممارسات التي اكتسبناها من الجائحة، “تطهير الأيدي” والتي تعد ناقلا رئيسيا للعدوى التنفسية والهضمية، وعدم مخالطة المصابين، حيث إن الصحة لا تقبل المجاملة.

وأضافت أن هذه الممارسات تشمل أيضا لبس الكمامة عند ظهور الأعراض التنفسية، حتى لا تنقل العدوى للآخرين، إضافة إلى آداب العطاس، وذلك باستخدام المناديل أو مرفق اليد عند العطاس. وفق “أخبار 24”.

يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الداخلية رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة “كورونا”، وإعلان متحدث وزارة الصحة أن المملكة أوشكت على انتهاء الجائحة.

وزارة الصحة

“الصحة”: 4 ممارسات صحية اكتسبناها من جائحة “كورونا” يجب الالتزام بها

جديد المحليات
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