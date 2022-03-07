بتكلفة أكثر من 395 مليون ريال.. أمير مكة يشهد توقيع عقود 3 مشاريع لتصريف الأمطار بجدة

شهد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم (الإثنين)، توقيع 3 عقود لمشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار.
وتقدر التكلفة الإجمالية للمشاريع الثلاثة في مناطق المحمدية، والهدى، والأجاويد، بالإضافة إلى طريق الملك فيصل (عابر القارات سابقاً) بأكثر من 395 مليون ريال، وذلك ضمن المبادرات التطويرية لأمانة جدة للارتقاء بالخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة.
ويهدف مشروع تنفيذ حلول مياه الأمطار لمنطقة المحمدية، والذي قُدرت تكلفته بمبلغ 195مليون ريال، ومدة تنفيذ تصل إلى 36 شهراً، إلى تصريف مياه الأمطار في أحياء المحمدية 1 و 2، وحلول التصريف لشارع الأمير سلطان وطريق الملك عبدالعزيز المجاورين لأحياء المحمدية، ويحد المنطقة المستهدفة من الشرق طريق المدينة، ومن الغرب طريق الملك عبدالعزيز، ومن الشمال شارع السلام ومن الجنوب حي النعيم.
ويُعد مشروع منطقة الهدى والأجاويد، والذي قُدرت تكلفته بنحو 114 مليون ريال، ومدة تنفيذ تصل إلى 30 شهراً، عبارة عن تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار لمنطقة الهدى والأجاويد الواقعة بين طريق جيزان السريع وطريق مكة، ويشمل إنشاء وتنفيذ عبّارات خرسانية صندوقية ومناهيل ومصائد تصريف مربوطة بقناة الخمرة، إضافة إلى تنفيذ حلول لخفض منسوب المياه السطحية لبعض المناطق المتضررة. وفق “أخبار 24”.
وسيشتمل مشروع تنفيذ حلول الأمطار لطريق الملك فيصل، والذي قُدرت تكلفته بأكثر من 85 مليون ريال، ومدة تنفيذ تصل إلى 24 شهراً، ويتضمن إنشاء وتنفيذ أنابيب وقنوات لتصريف مياه الأمطار بطول 10 كيلومترات مزودة بالمناهل ومصائد تصريف الأمطار.