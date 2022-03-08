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جديد المحليات > بالفيديو.. هل يستخدم “الكلور” لمعالجة مياه الشرب؟.. محافظ “تحلية المياه” يجيب
08/03/2022   8:18 ص

بالفيديو.. هل يستخدم “الكلور” لمعالجة مياه الشرب؟.. محافظ “تحلية المياه” يجيب

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أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبدالله العبدالكريم، أنه يتم استخدام مادة ثاني أكسيد الكلور في تعقيم المياه وليس لتحليتها، مبينًا أن النسب المستخدمة من الكلور في المياه التي تصل للمنازل آمنة للشرب.

وأضاف “العبدالكريم” خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن نسبة فاقد المياه في المملكة تصل إلى 25%، والفاقد الأكبر منها يحدث داخل المدن، لافتًا إلى أن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 15% فقط في عام 2030. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن مناطق حائل والحدود الشمالية والجوف، لديهم وفرة في المياه الجوفية ومياه السدود، وهناك جهود لتنقيتها وتحليتها، منوهًا إلى أن المخطط هو أن يحصل كل مواطن في المملكة على حصته الوافية من المياه بصورة مستدامة.

بالفيديو.. هل يستخدم “الكلور” لمعالجة مياه الشرب؟.. محافظ “تحلية المياه” يجيب

جديد المحليات
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