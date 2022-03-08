بالفيديو.. هل يستخدم “الكلور” لمعالجة مياه الشرب؟.. محافظ “تحلية المياه” يجيب

أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبدالله العبدالكريم، أنه يتم استخدام مادة ثاني أكسيد الكلور في تعقيم المياه وليس لتحليتها، مبينًا أن النسب المستخدمة من الكلور في المياه التي تصل للمنازل آمنة للشرب.
وأضاف “العبدالكريم” خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن نسبة فاقد المياه في المملكة تصل إلى 25%، والفاقد الأكبر منها يحدث داخل المدن، لافتًا إلى أن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 15% فقط في عام 2030. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن مناطق حائل والحدود الشمالية والجوف، لديهم وفرة في المياه الجوفية ومياه السدود، وهناك جهود لتنقيتها وتحليتها، منوهًا إلى أن المخطط هو أن يحصل كل مواطن في المملكة على حصته الوافية من المياه بصورة مستدامة.
المهندس عبدالله العبدالكريم: نستخدم الكلور في تعقيم المياه، والنسب المستخدمة آمنة تماماً #محافظ_التحلية_في_الصورة pic.twitter.com/JuHErYVoVN
— في الصورة (@almodifershow) March 7, 2022
المهندس عبدالله العبدالكريم: فاقد المياه في المملكة 25%، والفاقد الأكبر يحدث داخل المدن، والمستهدف في 2030 أن نصل إلى 15% فقط #محافظ_التحلية_في_الصورة pic.twitter.com/N7iwM7mp0S
— في الصورة (@almodifershow) March 7, 2022
هل ستصل مياه التحلية إلى حائل والحدود الشمالية والجوف؟..
محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة يُجيب#محافظ_التحلية_في_الصورة pic.twitter.com/mzvzbiAeoL
— في الصورة (@almodifershow) March 7, 2022