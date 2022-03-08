“الغذاء والدواء” تستعرض الطريقة الصحيحة لاستخدام جهاز قياس السكر

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة نصائح حول الطريقة الصحيحة لاستخدام جهاز قياس السكر.
وأوضحت الهيئة أنه قبل استخدام جهاز قياس السكر ينبغي سؤال الطبيب أو مزود الخدمة الطبية عن طريقة الاستخدام الصحيحة، واتباع إرشادات الاستخدام الخاصة بالجهاز.
وأضافت أنه عند استخدام جهاز قياس السكر يجب غسل اليدين وتجفيفهما قبل الفحص، وإدخال شريط الفحص بشكل صحيح في مكان القياس، بالإضافة إلى التأكد من أن أشرطة الفحص متوافقة مع الجهاز. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى ضرورة إدخال رمز المعايرة في كل مرة تجري فيها الفحص، والتأكد من كمية الـدم المسحوبة، إلى جانب التأكد من أن الأشرطة غير منتهية الصلاحية، ومتابعة مطابقة نتائج الفحص مع نتائج فحص المختبر باستمرار.