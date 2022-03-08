“تحلية المياه”: البعض يطالبنا بزيادة الأملاح.. وهذه نسبتها في الماء

كشف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عبدالله العبدالكريم، اليوم (الاثنين)، نسبة الأملاح الموجودة في مياه الشرب بالمملكة.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن تحلية المياه في المملكة تنتج مياهًا بمستوى أملاح 130 ملج/ لتر.
وأشار إلى أن النسبة العالمية للأملاح في المياه تتراوح بين 400 و500 ملج/لتر، مؤكدًا أن هناك مطالبات بزيادة نسبة الأملاح الموجودة في مياه المملكة. وفق “أخبار 24”.
وبسؤاله عن مدى صحة مقولة إن المياه تفسد إذا تم تخزينها أكثر من 7 أيام، أكد العبدالكريم أنه في حال اضطُر المرء لاستخدام المياه بعد تخزينها لمدة 7 أيام، فإن عليه تعقيمها باستخدام أدوات مخصصة، مشيرًا إلى أن هناك أدوات ذات كفاءة عالية لتعقيم المياه في المملكة.
المهندس عبدالله العبدالكريم يرد على مقولة “المياه تفسد إذا تم تخزينها أكثر من 7 أيام” #محافظ_التحلية_في_الصورة pic.twitter.com/Ma3xHquMau
— في الصورة (@almodifershow) March 7, 2022
المهندس عبدالله العبدالكريم يكشف عن نسبة الأملاح الموجودة في مياه الشرب بالمملكة #محافظ_التحلية_في_الصورة pic.twitter.com/msnHzKvsUo
— في الصورة (@almodifershow) March 7, 2022