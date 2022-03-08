مصادر: دمج دوائر التنفيذ بالمحاكم العامة بمحاكم التنفيذ الأقرب لها

أصدر وزير العدل وليد الصمعاني قرارا بدمج دوائر التنفيذ بالمحاكم العامة في المحافظات إلى محاكم التنفيذ في المناطق الرئيسية والأقرب لها.
وفي التفاصيل أفاد مصدر لـ”أخبار 24″ بأنه تم دمج دوائر التنفيذ في كلٍ من محافظات الرياض ومكة والقصيم وجازان والجوف وحائل ونجران والباحة والحدود الشمالية وعسير بمحاكم التنفيذ في المناطق الرئيسية.
وأضاف المصدر أن الدمج يأتي بناء على محضر لجنة المحاكم واللجان القضائية بشأن دمج دوائر التنفيذ في المحاكم العامة بمحاكم التنفيذ في المناطق الرئيسية عام 1442، وذلك توفيرا للوقت والجهد على المتقاضين.