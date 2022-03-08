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جديد المحليات > بالفيديو.. أمير عسير يسلم عددًا من المواطنين وثائق تملك عقاراتهم
08/03/2022   1:58 م

بالفيديو.. أمير عسير يسلم عددًا من المواطنين وثائق تملك عقاراتهم

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سلم أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، الأمير تركي بن طلال، عددًا من المواطنين وثائـق عقاراتهم بعد استكمالها مـن قبل لجـان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”.

وثمن أمير المنطقة جهـود لجـان النظر في طلبـات تملك العقارات فـي حفظ حقوق المواطنين، وتثبيت ملكياتهم بعد دراسة طلباتهـم وفق الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك، مشيدا بدور الهيئة العامـة لعقارات الدولة وجهودها فـي تعظيم فاعلية عقارات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.وفق “أخبار 24”.

من جانبه، أشاد نائب محافظ عقارات الدولة، حمزة العسكر، بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من قبل القيادة الحكيمة، مقدما الشكر لأمير المنطقة على متابعته المستمرة لأعمال اللجان ودعمها، مما كان له الأثر الإيجابي في تطوير منظومة عقارات الدولة بها.

بالفيديو.. أمير عسير يسلم عددًا من المواطنين وثائق تملك عقاراتهم

جديد المحليات
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