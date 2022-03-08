خبراء تغذية يقدمون نصائح ذهبية لتناول إفطار صحي

قدم خبراء في مجال التغذية مجموعة من النصائح للحصول على إفطار صحي ومتكامل يعود بالنفع على الصحة العامة للجسم.
وأوصى الخبراء وفقا لموقع “nbcdfw” بالحرص على تناول وجبة الإفطار يوميا وعدم تركها، مشددين على أهمية احتوائها على نوعين من المواد الغذائية المليئة بالطاقة وهما الجبن واللبن.
ودعا الخبراء إلى الحرص على تناول الزبادي لكونه غنيا بالمواد الغذائية والبروتينات والكالسيوم الذي يبني العظام والبوتاسيوم الذي يوازن ضغط الدم، وتلافي السكريات المضافة عن طريق شراء الزبادي العادي، الذي لا يحتوي على سكريات مضافة.وفق “أخبار 24”.
ونصح خبراء التغذية بتناول جبن القريش لكونه منخفض السعرات الحرارية وغنيا بالبروتينات، وعدم الإفراط في تناول الحبوب، لافتين إلى أن الحبوب ترتبط بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري، ولها فائدة أخرى تتمثل في إضافة الألياف إلى النظام الغذائي.