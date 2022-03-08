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جديد المحليات > بـ4 لغات.. إطلاق التقرير الدولي عن إصلاحات حقوق الإنسان في المملكة
08/03/2022   1:58 م

بـ4 لغات.. إطلاق التقرير الدولي عن إصلاحات حقوق الإنسان في المملكة

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أطلقت هيئة حقوق الإنسان، تقريرها الدولي، عن أبرز الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة، وذلك تزامنًا مع انعقاد الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وشمل التقرير الأطر التشريعية والمؤسسية والجوانب الإجرائية والإدارية، التي أسهمت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع، وتحسين وضع المملكة في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية.

وتضمن التقرير معلومات ومؤشرات تعكس حجم التطور المتحقق في عدد من مجالات حقوق الإنسان بما فيها القضاء والعدالة الجنائية، وحقوق المرأة وتمكينها، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحقوق العمال وغيرها من المجالات.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن التقرير أُعد بأربع لغات (الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والألمانية)، ونشر من خلال القنوات التي أطلقتها الهيئة في إطار برنامج التواصل الدولي.

بـ4 لغات.. إطلاق التقرير الدولي عن إصلاحات حقوق الإنسان في المملكة

جديد المحليات
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