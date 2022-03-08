مستجدات كورونا.. الإصابات والحالات الحرجة تواصل الانخفاض واستقرار حالات التعافي والوفاة

واصلت الإصابات بفيروس كورونا في المملكة انخفاضها، مسجلة 219 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض قدره 60 حالة عن يوم أمس، لتواصل منحناها التنازلي الذي بدأته في 19 يناير 2022.
كما استمر منحنى الحالات الحرجة في النزول، بمقدار 27 حالة جديدة غادرت العناية المركزة، لينخفض إجماليها إلى 383 حالة.
وسجلت حالات التعافي من الفيروس 534 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات الجديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 728723 من أصل 747934 إصابة بالفيروس.وفق “أخبار 24”.
وتشهد حالات الوفاة استقراراً واضحاً منذ 28 ديسمبر 2021، مسجلة حالتين جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة كوفيد 19 في المملكة إلى 9011 حالة وفاة.