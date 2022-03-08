نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مستجدات كورونا.. الإصابات والحالات الحرجة تواصل الانخفاض واستقرار حالات التعافي والوفاة
08/03/2022   1:58 م

مستجدات كورونا.. الإصابات والحالات الحرجة تواصل الانخفاض واستقرار حالات التعافي والوفاة

+ = -
599

واصلت الإصابات بفيروس كورونا في المملكة انخفاضها، مسجلة 219 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض قدره 60 حالة عن يوم أمس، لتواصل منحناها التنازلي الذي بدأته في 19 يناير 2022.

كما استمر منحنى الحالات الحرجة في النزول، بمقدار 27 حالة جديدة غادرت العناية المركزة، لينخفض إجماليها إلى  383 حالة.

وسجلت حالات التعافي من الفيروس 534 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات الجديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 728723 من أصل 747934 إصابة بالفيروس.وفق “أخبار 24”.

وتشهد حالات الوفاة استقراراً واضحاً منذ 28 ديسمبر 2021، مسجلة حالتين جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة كوفيد 19 في المملكة إلى 9011 حالة وفاة.

 عرض لتفاصيل حالات كورونا في المملكة اليوم الثلاثاء

مستجدات كورونا.. الإصابات والحالات الحرجة تواصل الانخفاض واستقرار حالات التعافي والوفاة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885201745.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.