ودع فريق المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا بشكل رسمي المقر الذي اعتادوا على عقد المؤتمر فيه، وانتاب بعضهم لحظة الوداع مشاعر مختلطة بين الفرح والحزن.
وحرص أعضاء الفريق على توديع بعضهم البعض بابتسامات، ومنهم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد عبدالعالي، الذي أبدى سعادته بإلغاء التباعد واستعادة إمكانية مصافحة الآخرين قائلا :”أخيرًا بعد سنتين أنا اليوم أقدر أمشي وأصافح”.
وأكد أعضاء الفريق أن مشاعر الحزن ساورتهم لمغادرتهم المكان الذي اعتادوا على عقد المؤتمر فيه، مضيفين في الوقت ذاته أن شعورهم بالسعادة لا يوصف بزوال أزمة كورونا وإلغاء الإجراءات الاحترازية التي وضعت بشأنها.وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، ومنها إلغاء التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي، كما أعلنت وزارة الصحة إيقاف انعقاد مؤتمرات جائحة كورونا الدورية والتقرير اليومي لأعداد الإصابات.
بمشاعر مختلطة بين الفرح والحزن، فريق المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس #كورونا، يودعون مقر انعقاده. #مناعتنا_حياة pic.twitter.com/mHfaIeTv9l
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) March 8, 2022