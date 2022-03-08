الرئيس المصري يصل الرياض.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه

وصل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى الرياض اليوم (الثلاثاء)، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي رحب بضيفه في بلده الثاني السعودية.
كما كان في استقبال الرئيس السيسي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي، وسفير مصر لدى المملكة أحمد فاروق.
وفور نزول رئيس مصر من الطائرة، قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضاً جوياً، رسمت خلاله ألوان العلم المصري ترحيباً بوصول الرئيس السيسي إلى المملكة. وفق “أخبار 24”.
وبعد استراحة في صالة التشريفات في المطار، صحب ولي العهد، الرئيس السيسي، في موكب رسمي إلى الديوان الملكي.
وقد وصل بمعيّة الرئيس المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي، ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ومدير مكتبه اللواء محسن علي، ورئيس الحرس الجمهوري اللواء مصطفى شوكت.