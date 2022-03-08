“الوزراء يقرّ نظام الأحوال الشخصية ويعدّل نظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، على نظام الأحوال الشخصية.
كما أقرّ المجلس تعديل نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 52 ) وتاريخ 15/ 11 / 1434هـ، وتعديل نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 14 ) وتاريخ 3 / 2 / 1436هـ على النحو الوارد في القرار.
وفي موضوع آخر، قرر “الوزراء” الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية المنبثقة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وفق “أخبار 24”.