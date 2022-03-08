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جديد المحليات > تحاكي حربا حقيقية.. انطلاق مناورات تمرين العلم الأحمر 2022 بأمريكا بمشاركة القوات الجوية السعودية
08/03/2022   5:04 م

تحاكي حربا حقيقية.. انطلاق مناورات تمرين العلم الأحمر 2022 بأمريكا بمشاركة القوات الجوية السعودية

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انطلقت اليوم (الثلاثاء) في قاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا الأمريكية، مناورات تمرين العلم الأحمر، والتي تستمر لمدة ١٠أيام بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، ومجموعة من الدول الصديقة.

وشهد اليوم الأول من التمرين اجتماعات تحضيرية لمناقشة السيناريوهات التي سيتم تنفيذها عملياً.

بعد ذلك قامت الطائرات المشاركة بتنفيذ مهامها القتالية المعدة مسبقاً والتي تحاكي الحرب الحقيقية، كالعمليات القتالية المتقدمة ضد أهداف ثابتة ومتحركة، ومواجهة قوات معادية باستخدام نظم إلكترونية متطورة والإسناد الجوي.

من جانبه أوضح مساعد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن عادل بن سعيد أبو ملحه أن القوات الجوية تقوم بمهام وواجبات متعددة وهذا يتطلب أن تكون المهمة واضحة ومحددة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه في مثل هذه التمارين يتم التدرب على عدد من العمليات ومن أبرزها العمليات الجوية المضادة الدفاعية أو الهجومية وعمليات الهجوم الاستراتيجي وعمليات مضادة للقوات السطحية، متضمنة طلعات ليلية ونهارية.

وأكد المقدم أبو ملحه أن توفر التقنية الحديثة والمساعدات التدريبية وتبادل الخبرات بين المشاركين وإيجاز ما بعد المهمة تعزز من صقل المهارة وكفاءة الأطقم الجوية في المستقبل .

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تحاكي حربا حقيقية.. انطلاق مناورات تمرين العلم الأحمر 2022 بأمريكا بمشاركة القوات الجوية السعودية

جديد المحليات
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