قضيته ذات أبعاد أمنية.. بيان من سفارة المملكة بخصوص مواطن محتجز من قبل السلطات الأوكرانية

أصدرت سفارة المملكة في أوكرانيا، اليوم (الثلاثاء)، بيانا حول مستجدات إجلاء المواطنين السعوديين، وقضية المواطن السعودي المحتجز من قبل السلطات الأوكرانية.
وأوضحت السفارة أنها تتابع عن كثب قضية المواطن المحتجز لدى السلطات الأوكرانية في قضية ذات أبعاد أمنية، وأنها تسعى لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامته.
وأشارت، في بيان لها، إلى أنها مستمرة وبشكل مكثف في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين من أوكرانيا.
وبينت أن العمل جارٍ لإجلاء العدد المتبقي من المواطنين عبر التنسيق مع الجانب الأوكراني لمعرفة الممرات الآمنة إلى دول الجوار. وفق “أخبار 24”.
وكشفت أنها قامت بإجلاء 100 مواطن قبل شهر عن طريق الجو عبر رحلات مختلفة، وآخرين عبر طرق برية آمنة إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.