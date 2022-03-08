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جديد المحليات > بالصور والفيديو.. ولي العهد يصطحب السيسي في جولة بمعرض الدفاع العالمي
08/03/2022   9:52 م

بالصور والفيديو.. ولي العهد يصطحب السيسي في جولة بمعرض الدفاع العالمي

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اصطحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، رئيس مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي في جولة بمعرض الدفاع العالمي 2022 بالرياض في نسخته الأولى.

وتجول الرئيس المصري برفقة ولي العهد على مرافق معرض الدفاع العالمي وما يحتويه من مشاركات محلية وإقليمية ودولية متعلقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، الذي اشتمل على العديد من المعدات العسكرية المتنوعة والتقنيات الجديدة.

رافق ولي العهد والرئيس المصري خلال الجولة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وعدد من المسؤولين، والوفد المرافق للرئيس المصري.

ولي العهد يصطحب السيسي في جولة بمعرض الدفاع العالمي

ولي العهد يصطحب السيسي في جولة بمعرض الدفاع العالمي

ولي العهد يصطحب السيسي في جولة بمعرض الدفاع العالمي

ولي العهد يصطحب السيسي في جولة بمعرض الدفاع العالمي

ولي العهد يصطحب السيسي في جولة بمعرض الدفاع العالمي

وفق “أخبار 24”.

بالصور والفيديو.. ولي العهد يصطحب السيسي في جولة بمعرض الدفاع العالمي

جديد المحليات
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