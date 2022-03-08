بالصور والفيديو.. ولي العهد يصطحب السيسي في جولة بمعرض الدفاع العالمي

اصطحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، رئيس مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي في جولة بمعرض الدفاع العالمي 2022 بالرياض في نسخته الأولى.
وتجول الرئيس المصري برفقة ولي العهد على مرافق معرض الدفاع العالمي وما يحتويه من مشاركات محلية وإقليمية ودولية متعلقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، الذي اشتمل على العديد من المعدات العسكرية المتنوعة والتقنيات الجديدة.
رافق ولي العهد والرئيس المصري خلال الجولة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وعدد من المسؤولين، والوفد المرافق للرئيس المصري.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يصطحب رئيس جمهورية #مصر في جولة في #معرض_الدفاع_العالمي.https://t.co/zIvWBWm8kk#الرئيس_المصري_في_الرياض#واس pic.twitter.com/XEmMishcJ1
— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 8, 2022
وفق “أخبار 24”.