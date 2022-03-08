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جديد المحليات > مذكرة تفاهم ثلاثية بين “السياحة” و”الزراعة” و”صندوق التنمية السياحية” لتطوير الوجهات السياحية بالمملكة
08/03/2022   9:41 م

مذكرة تفاهم ثلاثية بين “السياحة” و”الزراعة” و”صندوق التنمية السياحية” لتطوير الوجهات السياحية بالمملكة

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وقّعت كل من وزارتي البيئة والمياه والزراعة والسياحة وصندوق التنمية السياحي، مذكرة تفاهم ثلاثية لدعم وتطوير الوجهات والمواقع السياحية بالمملكة.

ويهدف الاتفاق إلى دعم وتطوير الوجهات والمواقع السياحية في المملكة، والتنسيق المشترك لتسهيل الإجراءات وتذليل معوقات التنمية السياحية، وتطوير تجارب سياحية مميزة وجذب المستثمرين المحليين والخارجيين.

وشملت مجالات التعاون تطوير المواقع السياحية، وتدريب الكوادر البشرية وتطويرها، وتسويق الفرص والمشاريع الاستثمارية السياحية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التراخيص لمرافق الإيواء السياحي في المناطق الزراعية.

مذكرة تفام السياحية

وفق “أخبار 24”.

مذكرة تفاهم ثلاثية بين “السياحة” و”الزراعة” و”صندوق التنمية السياحية” لتطوير الوجهات السياحية بالمملكة

جديد المحليات
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