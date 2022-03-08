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جديد المحليات > ولي العهد يصطحب السيسي في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية
08/03/2022   9:51 م

ولي العهد يصطحب السيسي في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية

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اصطحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.

ويُعد حي الطريف التاريخي نواة تأسيس المملكة، وتجول الرئيس المصري بصحبة ولي العهد، حيث اطلع على معالم الحي التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود حتى عصرنا الحالي.

يشار إلى أن الرئيس المصري وصل إلى الرياض اليوم (الثلاثاء)، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولي العهد يصطحب الرئيس المصري في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية

ولي العهد يصطحب الرئيس المصري في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية

ولي العهد يصطحب الرئيس المصري في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية

ولي العهد يصطحب الرئيس المصري في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية

وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يصطحب السيسي في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية

جديد المحليات
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