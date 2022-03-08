تتجاوز إيراداتها 19 مليون ريال سنويًا.. شركة تصنع غرف المصاعد تصحح مخالفتها لنظام مكافحة التستر

كشفت وزارة التجارة، اليوم (الثلاثاء)، عن تصحيح إحدى الشركات المتخصصة في صناعة غرف المصاعد بالرياض، لأوضاعها قبل انتهاء الفترة التصحيحية التي منحتها الوزارة لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.
وأوضحت أن الشركة تعمل منذ 8 سنوات، وتتجاوز إيراداتها السنوية 19 مليون ريال.
وأشارت إلى أن الشركة صححت أوضاعها عبر خيار الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، لتصبح مشاركة في توظيف المواطنين والمواطنات.
شركة متخصصة في صناعة غرف المصاعد في الرياض، صححت تجارتها ✅
إيراداتها السنوية تتجاوز 19 مليون ريال.
◽️استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها نظامية.#التستر_جريمة ⛔️ pic.twitter.com/IGKb70RI7R
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 8, 2022
وفق “أخبار 24”.