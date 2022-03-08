بالفيديو والصور.. “الدفاع” تبرم 10 عقود مع شركات محلية وعالمية بقيمة تتجاوز 7 مليارات ريال

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء عن توقيعها 10 عقود مع شركات محلية وعالمية، تعزيزاً لقدراتها ورفع كفاءتها القتالية، بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليارات ريال، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع العالمي، المقام من 6 -9 مارس بالرياض.
ووقعت وزارة الدفاع، عقداً مع شركة نافال جروب العربية المحدودة، لصالح القوات البحرية بأكثر من 800 مليون ريال، لتقديم خدمات الإسناد الفني والإمدادي لسفن القوات البحرية، ووقع العقد كل من مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، والرئيس التنفيذي لشركة نافال جروب العربية ديدير فويلي.
ومع الشركات العالمية، وقعت وزارة الدفاع عقداً مع شركة هانوها الكورية لصالح القوات البرية بمبلغ يفوق 3 مليارات ريال، لبناء قدرات دفاعية شاملة التوطين وسلاسل الإمداد، ووقع العقد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ورئيس قطاع الدفاع في شركة هانوها الكورية اللواء متقاعد يونق كوان.
كما وقعت وزارة الدفاع 3 عقود مع شركة السلام لصناعة الطيران بمبلغ يفوق 1.7 مليار ريال، لتقديم خدمات عمرة عدد من طائرات القوات الجوية، ووقع العقود مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، والرئيس التنفيذي لشركة السلام عبد المحسن جنيد.
وأبرمت الوزارة عقداً مع الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، بمبلغ تجاوز 400 مليون ريال لصالح القوات الجوية، لتقديم خدمات المساندة الفنية لطائرات C130، ووقع العقد وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات المهندس منير بخش.
كما وقعت “الدفاع” عقداً مع شركة نورينكو الصينية، بقيمة تتجاوز 430 مليون ريال، لتأمين ذخائر متنوعة لصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات، حيث وقع العقد وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ونائب رئيس شركة نورينكو شو هونغ يو.
ولتأمين ذخائر متنوعة لصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات، وقعت الوزارة عقدين مع شركة بونق سان الكورية، بمبلغ 460 مليون ريال، ووقع العقدين وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ومدير شركة بونق سان، كيون وو، بحضور نائب رئيس الشركة يونغ جو.
ووقعت وزارة الدفاع عقدًا مع شركة إل أي جي نيكس وون الكورية بمبلغ يفوق 250 مليون ريال، لصالح القوات البحرية، للاستحواذ على قدرات دفاعية ومعدات إلكتروبصرية، ووقع العقد وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ورئيس قسم الأعمال العالمية في شركة أل أي جي نيكس وون الكورية، هيون سو لي، وبحضور نون سانغ كو رئيس مجلس الإدارة. وفق “أخبار 24”.
وأكد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري أن العقود تأتي وفق توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومتابعة نائبه الأمير خالد بن سلمان، لرفع جاهزية القوات المسلحة، واستدامة المنظومات، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي.
وأشار إلى أن توقيع العقود مع شركات محلية ودولية يؤكد ما تحظى به القوات المسلحة من دعم كبير ورعاية خاصة من القيادة الحكيمة، ويأتي تجسيداً لرؤيتها الطموحة والتي تستهدف دعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة، وتطوير إمكاناتها ورفع كفاءتها وجاهزيتها، مع التركيز على توطين الصناعات العسكرية سواء في مجال تصنيع المنظومات أو إسنادها.
#وزارة_الدفاع تبرم 10 عقود بقيمة تتجاوز 7 مليار ريال في ثالث أيام #معرض_الدفاع_العالمي. pic.twitter.com/XzR2QALe6b
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) March 8, 2022