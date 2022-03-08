زارت سفيرة خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي.
وأظهر مقطع فيديو أداء الأميرة ريما بنت بندر التحية العسكرية لإحدى منسوبات وزارة الدفاع المشاركات في المعرض.
ورافق الأميرة في جولتها وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله الربيعة، حيث قدم العارضون عرضًا لأبرز حلول وزارة الداخلية المبتكرة في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، وجعل المدن أكثر أمانًا، والاستخدام الأمثل للتقنية في تطوير الكادر الأمني، إضافة إلى أمن الحدود، والوسائل المبتكرة في تعزيز الأمن والسلامة، والتعامل مع الأحداث والأزمات.
وتنظم الهيئة العامة للصناعات العسكرية معرض الدفاع الدولي في مدينة الرياض، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري. وفق “أخبار 24”.
وتأتي زيارة الأميرة ريما بنت بندر للمعرض، ضمن احتفاله باليوم العالمي للمرأة، والذي شهد تسليط الضوء على القيادات النسائية في قطاع الدفاع، وإقامة برنامج “المرأة في الدفاع” ضمن فعاليات المعرض.