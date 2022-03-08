ولي العهد والرئيس المصري يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

اجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم (الثلاثاء)، مع رئيس جمهورية مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ورحب ولي العهد في بداية الاجتماع برئيس مصر في بلده الثاني المملكة، فيما عبّر فخامته عن الشكر لولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، إلى جانب بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاجتماع، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد (الوزير المرافق)، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، وسفير المملكة لدى مصر أسامة نقلي. وفق “أخبار 24”.
فيما حضر من الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد علي، والسفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق.