خادم الحرمين يستقبل الرئيس المصري ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ورحب خادم الحرمين الشريفين بالرئيس المصري والوفد المرافق له، وعبر الرئيس المصري عن سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين، حيث أجريت للرئيس السيسي مراسم استقبال رسمية، وعزف السلامان الوطنيان للبلدين الشقيقين.
عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي. وفق “أخبار 24”.
وقد أقام خادم الحرمين الشريفين، مأدبة غداء تكريماً للرئيس المصري، وحضر الاستقبال والمأدبة، عدد من كبار المسؤولين في البلدين.