بارتفاع 27% عن الأسبوع الماضي.. سكان المملكة ينفقون 12 مليار ريال عبر نقاط البيع

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (27 فبراير – 5 مارس)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 12 مليار ريال عبر 139.5 مليون عملية، وارتفعت قيمة العمليات بنسبة 27.7% مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات 1.99 مليار ريال، تلاه الإنفاق على قطاعات أخرى بنحو 1.78 مليار ريال، ثم الإنفاق على المطاعم والمقاهي بنحو 1.60 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون 1.28 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، و872.43 مليون ريال على الصحة، و850.86 مليون ريال على الملابس والأحذية، و722.72 مليون ريال على محطات الوقود، و625.71 مليون ريال على النقل، و431.07 مليون ريال على مواد البناء والتشييد. وفق “أخبار 24”.
كما أنفقوا 408.80 مليون ريال على الأثاث، و338.36 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و305.35 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و217.70 مليون ريال على الفنادق، 215.97 مليون ريال على المجوهرات، 157.32 مليون ريال على التعليم، و118.8 مليون ريال على الاتصالات، و860.01 ألف ريال على المنافع العامة.