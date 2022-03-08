نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بارتفاع 27% عن الأسبوع الماضي.. سكان المملكة ينفقون 12 مليار ريال عبر نقاط البيع
08/03/2022   9:41 م

بارتفاع 27% عن الأسبوع الماضي.. سكان المملكة ينفقون 12 مليار ريال عبر نقاط البيع

+ = -
521

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (27 فبراير – 5 مارس)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.

وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 12 مليار ريال عبر 139.5 مليون عملية، وارتفعت قيمة العمليات بنسبة 27.7% مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات 1.99 مليار ريال، تلاه الإنفاق على قطاعات أخرى بنحو 1.78 مليار ريال، ثم الإنفاق على المطاعم والمقاهي بنحو 1.60 مليار ريال.

وأنفق المستهلكون 1.28 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، و872.43 مليون ريال على الصحة، و850.86 مليون ريال على الملابس والأحذية، و722.72 مليون ريال على محطات الوقود، و625.71 مليون ريال على النقل، و431.07 مليون ريال على مواد البناء والتشييد. وفق “أخبار 24”.

كما أنفقوا 408.80 مليون ريال على الأثاث، و338.36 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و305.35 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و217.70 مليون ريال على الفنادق، 215.97 مليون ريال على المجوهرات، 157.32 مليون ريال على التعليم، و118.8 مليون ريال على الاتصالات، و860.01 ألف ريال على المنافع العامة.

بارتفاع 27% عن الأسبوع الماضي.. سكان المملكة ينفقون 12 مليار ريال عبر نقاط البيع

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885201814.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.