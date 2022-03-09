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جديد المحليات > “الجوازات”: إسقاط العمالة المنزلية بـ “خرج ولم يعد” يتم آلياً بعد هذه المدة
09/03/2022   8:29 ص

“الجوازات”: إسقاط العمالة المنزلية بـ “خرج ولم يعد” يتم آلياً بعد هذه المدة

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ردت المديرية العامة للجوازات على استفسار يتعلق بطريقة إسقاط العمالة المنزلية آليًا في حالة “خرج ولم يعد”.

وأوضحت “الجوازات” أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آليًا بخرج ولم يعد، بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة، أو بالتواصل من خلال خدمة “تواصل” عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية وذلك بعد ٣٠يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

يذكر أن خدمة “تواصل” والمتاحة في منصة “أبشر” تمكن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من التواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة وقد تعيق إنهاء معاملاتهم. وفق “أخبار 24”.

“الجوازات”: إسقاط العمالة المنزلية بـ “خرج ولم يعد” يتم آلياً بعد هذه المدة

جديد المحليات, عام
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