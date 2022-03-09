وسط توقعات باضطرابات سوق الطاقة.. ارتفاع أسعار النفط 4 % مع حظر أمريكا واردات الخام الروسية

سجلت أسعار النفط، أمس (الثلاثاء)، ارتفاعًا بنحو 4 % عند التسوية، وذلك تزامنًا مع فرض الولايات المتحدة حظرًا على واردات النفط الروسية، إلى جانب تصريحات بريطانيا بأنها ستتوقف تدريجيًا عن استيراد النفط ومنتجاته من روسيا بنهاية العام.
وتعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم، ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى مزيد من الاضطرابات بسوق الطاقة العالمية.
وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر واردات النفط وواردات الطاقة الأخرى من روسيا، كما أعلنت بريطانيا أنها ستتوقف تدريجيًا عن استيراد النفط ومنتجاته من روسيا بنهاية عام 2022 لتمنح السوق والشركات وقتًا لإيجاد بديل. وفق “أخبار 24”.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعًا أكثر من 30 % منذ غزو روسيا لأوكرانيا، وفرضت الولايات المتحدة ودول أخرى مجموعة من العقوبات، التي عرقلت بالفعل صادرات النفط والغاز من روسيا حتى قبل فرض الحظر مع سعي التجار إلى تجنب الوقوع تحت طائلة عقوبات مستقبلية.