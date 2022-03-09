لمصابي الجلوكوما.. اتبع هذه الإرشادات من أجل قيادة آمنة للسيارة ليلاً

قدم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بعض النصائح للمصابين بالجلوكوما المسموح لهم بقيادة المركبات ليلًا.
وأوضح مستشفى الملك خالد أن مريض الجلوكوما يعاني من بعض مشاكل الرؤية مثل رؤية وهج ساطع، حيث إن بعض أنواع الإضاءات المستخدمة في السيارات أو لوائح الطرق والمتاجر قد تسبب سطوع وهج غير مريح في بعض الأحيان.
وأشار إلى أنه يمكن التخفيف من مشكلة الوهج الساطع عن طريق استخدام نظارات طبية خاصة تحتوي على عدسات لها مواصفات فنية تقوم بتخفيف حدة التوهج ليلًا، وزيادة التباين في النظر. وفق “أخبار 24”.
ونصح باستشارة أخصائي البصريات وذلك لتحديد العدسة المناسبة، منوهًا إلى أنه يستثنى من هذا بعض حالات مصابي الجلوكوما التي تستدعي تقييم طبيب عيون متخصص للسماح بالقيادة ومنها حالات فقدان الرؤية الطرفية وتأثر المجال البصري والرؤية الضبابية.