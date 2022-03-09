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جديد المحليات > “الأرصاد” تحذر من رياح وأتربة مثارة على الرياض والمدينة وعدة مناطق خلال الساعات المقبلة
09/03/2022   8:29 ص

“الأرصاد” تحذر من رياح وأتربة مثارة على الرياض والمدينة وعدة مناطق خلال الساعات المقبلة

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أصدر الإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات متقدمة، عن الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة على عدد من المدن والمحافظات.

وأوضح المركز أن أجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة والشرقية والقصيم وحائل ستشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة تسبب تدنيًا في مستوى الرؤية، يتوقع أن تبدأ في الساعة التاسعة من صباح اليوم (الأربعاء)، وتستمر حتى التاسعة مساء.

وكان المركز توقع استمرار التقلبات الجوية والعواصف الترابية على معظم مناطق المملكة اعتبارًا من اليوم حتى منتصف الأسبوع المقبل. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” تحذر من رياح وأتربة مثارة على الرياض والمدينة وعدة مناطق خلال الساعات المقبلة

جديد المحليات, عام
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