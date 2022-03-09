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جديد المحليات > ضمن الاستعدادات لموسم رمضان.. “شؤون الحرمين” تنفذ الصيانة الدورية للحجر الأسود
09/03/2022   2:06 م

ضمن الاستعدادات لموسم رمضان.. “شؤون الحرمين” تنفذ الصيانة الدورية للحجر الأسود

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نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم رمضان المبارك لعام 1443هـ.

وقال وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، إن وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام تشرف على كافة الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها بالتكامل والتنسيق مع مختلف وكالات الرئاسة المتخصصة وبعض الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام.

وأبان أنه يتم استخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد ذات المواصفات العالمية في تنفيذ الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها، مبينًا أنه يقوم على تنفيذها فريق فني متخصص مؤهل بأساليب متطورة حديثة، مع تحري الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.وفق “أخبار 24”.

ضمن الاستعدادات لموسم رمضان.. “شؤون الحرمين” تنفذ الصيانة الدورية للحجر الأسود

جديد المحليات
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