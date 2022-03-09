“الحبوب” تعتمد زيادة سعر شراء القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الأربعاء)، زيادة سعر شراء القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، ليصبح 1700 ريال للطن.
وأوضحت المؤسسة أن هذه الزيادة تعتبر الثانية لهذا الموسم وذلك في ظل المراجعة الدورية التي تجريها لمتابعة تطورات الأسواق الدولية للقمح.
يذكر أن شراء المؤسسة للقمح المحلي من المزارعين يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلا للأعلاف الخضراء، لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة. وفق “أخبار 24”.