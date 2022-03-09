من اليوم وحتى السبت.. “الدفاع المدني” يدعو لتوخِّي الحيطة والحذر من عواصف ترابية على معظم المناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (الأربعاء) الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر من عواصف ترابية مثارة تؤثر على معظم مناطق المملكة؛ ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل.
وقالت المديرية إنه وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، فإنه من المتوقع أن تتأثر مناطق الرياض، والقصيم، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والباحة، والشرقية، بالإضافة إلى مناطق نجران، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل؛ بعواصف وعوالق ترابية مثارة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، مشدداً على ضرورة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة، حفاظاً على سلامتهم. وفق “أخبار 24”.