الأحد القادم بمشاركة 4 وزراء.. لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية تكشف تفاصيل استراتيجية الابتعاث

تعقد لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية “أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م” مؤتمرًا صحفيًا يوم الأحد المقبل، للإعلان عن تفاصيل استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويشارك في المؤتمر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
وسيتناول المؤتمر التعريف بالاستراتيجية وركائزها ومستهدفاتها ومخرجاتها المتوقعة ودورها في رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة، كما سيوضح المسارات الجديدة للابتعاث، وذلك وفق احتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة، وأولويات رؤية المملكة 2030م.
وفق “أخبار 24”.