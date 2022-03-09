أعلنت شركة “أوبر” اليوم عن نتائج دراسة أعدتها مؤخرًا لقياس مدى تأثير برنامج دعم المرأة العاملة “وصول” في المملكة، والذي تم إطلاقه بالشراكة بين صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” و”أوبر” في عام 2017؛ لإتاحة وسائل التنقل للنساء العاملات.
وقالت الشركة إن الدراسة أثبتت نجاح البرنامج في تمكين المرأة العاملة السعودية في القطاع الخاص خلال الأربع سنوات الماضية، حيث ساهم برنامج “وصول” في زيادة نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة في المملكة العربية السعودية بين عامي 2018 و2022، من 22% إلى 36% حتى الآن.
وأوضحت أن البرنامج أسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي لدى النساء، حيث حافظت 88% منهن على وظائفهن بعد الاستفادة من البرنامج لمدة عام، فيما أكدت 80% من النساء اللواتي اعتمدن سابقا على وسائل النقل العام قبل انطلاق البرنامج أن البرنامج مكنهن من إيجاد المزيد من فرص العمل والحصول على وظائف أفضل.
وأضافت أن 21% من النساء أكدن أن البرنامج ساهم في تعزيز شعورهن بالأمان الوظيفي، فيما اعتبرت 49% من المشاركات في الدراسة أن الفائدة الرئيسية لبرنامج “وصول” تمثلت في مساعدتهن على توفير المال والاستقلالية المادية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه بحلول أواخر العام الماضي 2021 استخدمت أكثر من 120 ألف امرأة البرنامج للقيام بأكثر من 20 مليون رحلة من وإلى مكان العمل، وكان معظم ذلك عبر تطبيق أوبر، مشيرة إلى أن عدد النساء اللواتي استفدن من البرنامج ارتفع من 300 إلى حوالي 13 ألف في العام الأول فقط من إطلاقه وتشغيله.